Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 05:00

Составлен список продуктов-антидепрессантов

Нутрициолог Дивинская: тыквенные семечки снижают тревожность благодаря магнию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тыквенные семечки способствуют снижению уровня тревожности благодаря содержанию магния, заявила NEWS.ru нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская. По ее словам, сбалансированное питание может положительно сказаться на эмоциональном состоянии при дефиците серотонина.

Укороченный световой день и дефицит солнца провоцируют снижение синтеза серотонина. Правильное питание способно компенсировать биохимический дисбаланс и улучшить эмоциональное состояние. Жирная рыба содержит омега-3 кислоты, необходимые для работы нейромедиаторов. Лосось и скумбрия поддерживают функции мозга. Тыквенные семечки, в свою очередь, богаты триптофаном — аминокислотой, из которой синтезируется серотонин. Магний в составе семечек снижает тревожность, — отметила Дивинская.

Для стимуляции выработки эндорфинов психолог посоветовала выбирать горький шоколад с содержанием какао не менее 70%. Также, по словам Дивинской, бананы — хороший источник витамина B6, который помогает преобразовывать триптофан в серотонин, а природные сахара в бананах дают быструю энергию. Кроме того, она упомянула, что шпинат богат фолиевой кислотой, недостаток которой может быть связан с депрессией.

Зеленый чай содержит L-теанин, который улучшает концентрацию без перевозбуждения нервной системы. Какао на растительном молоке, в свою очередь, обеспечивает организм магнием и триптофаном, создавая ощущение комфорта. Цикорий с корицей стабилизирует уровень глюкозы, предотвращая энергетические потери и упадок сил. Облепиховый морс укрепляет иммунитет витамином C, повышая устойчивость к стрессу. Золотое молоко с куркумой обладает противовоспалительным эффектом, поддерживая когнитивные функции. Включение этих продуктов в рацион создает биохимическую основу для стабильного настроения в осенний период, — заключила Дивинская.

Ранее психолог-консультант Анастасия Быстрова заявила, что необходимо чаще радовать себя, чтобы справиться с осенней хандрой. По ее словам, спрос на услуги психологов в России вырос на 30% из-за увеличения числа случаев сезонного снижения настроения среди населения.

здоровье
питание
депрессия
нутрициологи
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт раскрыл, как обезопасить гаджет от взлома
Изнасилование во сне: важные символы для мужчины и женщины
Глава ЕК впервые может по-настоящему «бросить вызов» Трампу
Составлен список продуктов-антидепрессантов
Трамп туманно объяснил, что обсудит с Зеленским на переговорах
Продажа недвижимости в РФ, долги, мнение об СВО: где сейчас Хазанов
Семья Дайан Китон назвала причину ее смерти
«Я не хочу»: Трамп проигнорировал вопрос о планах на Мадуро
В Госдуме нашли способ сохранить надбавки к пенсии при переезде
Появились кадры с места смертельной аварии в Приамурье
Сбой в работе YouTube по всему миру 16 октября: когда починят, что известно
Продаем машину быстро и безопасно: семь ценных советов юриста
Кровь, жир и краска: как отстирать самые сложные пятна. Советы эксперта
«Отвалились на ноль»: в Раде связали блэкаут в Киеве с разрушением двух ТЭЦ
Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка
Экстремальный холод обрушится на два региона России
Президент Лаоса получил почетную награду от Путина
Жизнь в Израиле, возвращение в РФ, поддержка ВСУ: как живет Анатолий Белый
Названы продукты с рекордным содержанием селена
Все самолеты «пропали» в небе над двумя российскими городами
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.