Составлен список продуктов-антидепрессантов

Тыквенные семечки способствуют снижению уровня тревожности благодаря содержанию магния, заявила NEWS.ru нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская. По ее словам, сбалансированное питание может положительно сказаться на эмоциональном состоянии при дефиците серотонина.

Укороченный световой день и дефицит солнца провоцируют снижение синтеза серотонина. Правильное питание способно компенсировать биохимический дисбаланс и улучшить эмоциональное состояние. Жирная рыба содержит омега-3 кислоты, необходимые для работы нейромедиаторов. Лосось и скумбрия поддерживают функции мозга. Тыквенные семечки, в свою очередь, богаты триптофаном — аминокислотой, из которой синтезируется серотонин. Магний в составе семечек снижает тревожность, — отметила Дивинская.

Для стимуляции выработки эндорфинов психолог посоветовала выбирать горький шоколад с содержанием какао не менее 70%. Также, по словам Дивинской, бананы — хороший источник витамина B6, который помогает преобразовывать триптофан в серотонин, а природные сахара в бананах дают быструю энергию. Кроме того, она упомянула, что шпинат богат фолиевой кислотой, недостаток которой может быть связан с депрессией.

Зеленый чай содержит L-теанин, который улучшает концентрацию без перевозбуждения нервной системы. Какао на растительном молоке, в свою очередь, обеспечивает организм магнием и триптофаном, создавая ощущение комфорта. Цикорий с корицей стабилизирует уровень глюкозы, предотвращая энергетические потери и упадок сил. Облепиховый морс укрепляет иммунитет витамином C, повышая устойчивость к стрессу. Золотое молоко с куркумой обладает противовоспалительным эффектом, поддерживая когнитивные функции. Включение этих продуктов в рацион создает биохимическую основу для стабильного настроения в осенний период, — заключила Дивинская.

Ранее психолог-консультант Анастасия Быстрова заявила, что необходимо чаще радовать себя, чтобы справиться с осенней хандрой. По ее словам, спрос на услуги психологов в России вырос на 30% из-за увеличения числа случаев сезонного снижения настроения среди населения.