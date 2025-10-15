«Время трансформации»: психолог рассказала, как избежать осенней хандры

Следует чаще радовать себя, чтобы избавиться от осенней хандры, заявила NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, спрос на услуги психологов вырос на 30% на фоне участившихся случаев сезонного снижения настроения у россиян.

Россияне массово впали в осеннюю хандру — спрос на психологов вырос на 30%. Если летом все бурлит, то осенью организм хочет успокоиться, перестроиться к зиме. Важно разрешить себе адаптироваться к новому периоду и признать, что хандра осенью — нормальное состояние. Восстановите режим сна и бодрствования. Для хорошего здорового сна важна прогулка днем, правильное питание. Радуйте себя простыми вещами. Любимые краски в одежде, интерьере. Окружайте себя приятными ароматами: корица, чабрец, ваниль, апельсин — можно ими наполнить дом, а можно брать с собой, — пояснила Быстрова.

Она добавила, что избежать хандры поможет планирование и чувство контроля над ситуацией. По словам Быстровой, важно вести дневник задач, включая в планы встречи с друзьями и приятные мероприятия. Психолог отметила, что если самостоятельные усилия не помогают, не стоит бояться обратиться за профессиональной помощью.

Если вы чувствуете, что вам не нравится ваше состояние, хандра перетекает в апатию и депрессивное состояние — обратитесь за помощью. Иногда достаточно одной встречи, чтобы изменить взгляд на ситуацию. Осень — время трансформации. Стоит задуматься, что уже сделано, что важно успеть. Возможно, ответы могут не понравиться, но не стоит их бояться. Важно быть добрым к себе и с любовью направлять себя дальше на жизненном пути, — резюмировала Быстрова.

Ранее психиатр Юлия Пичугина заявила, что если есть подозрение на начавшуюся осеннюю хандру у ребенка, нужно обратиться к специалистам. По ее словам, в случае подтверждения диагноза методы лечения применяются те же, что и у взрослых: психотерапия и медикаменты по назначению врача.