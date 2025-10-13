Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии Психиатр Пичугина: при детской осенней депрессии нужно обратиться к специалисту

При подозрении, что у ребенка началась осенняя депрессия, нужно обратиться к специалистам, заявила психиатр Юлия Пичугина. По ее словам, переданным «Радио 1», в случае подтверждения диагноза методы лечения применяются те же, что и у взрослых: психотерапия и медикаменты по назначению врача.

В первую очередь нужно обратиться к психологу. Если он говорит, что нарушения чуть глубже, чем состояния, с которыми можно справиться, то тогда идти дальше к психотерапевту или к психиатру, — заявила она.

Ранее психотерапевт Максим Ковалев посоветовал ежедневно гулять в дневное время, чтобы справиться с осенней хандрой. Физическая активность запускает выработку эндорфинов, объяснил он. По его словам, также можно заняться танцами, домашней йогой или прибегнуть к фототерапии.