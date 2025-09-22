«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:37

Психотерапевт дал советы, как легче пережить осеннюю хандру

Психотерапевт Ковалев: осенью нужно чаще гулять на улице в дневное время

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В борьбе с осенней хандрой важно ежедневно гулять в дневное время, заявил «ФедералПресс» психотерапевт Максим Ковалев. Полезной будет даже 20-минутная прогулка. Врач напомнил, что физическая активность запускает выработку эндорфинов.

Если погода совсем не радует, попробуйте фототерапию. Купите лампу с ярким белым светом от 10 тысяч люкс. Я сам использую такую по утрам: 15–20 минут — и настроение уже не такое мрачное, — отметил Ковалев.

Врач также посоветовал танцы и домашнюю йогу. Помимо этого, рекомендуется добавить в свою жизнь ритуалы, которые поднимают настроение. Например, можно зажигать свечи, пересматривать любимые фильмы или готовить интересные блюда. Наконец, важно не закрываться в себе и общаться с близкими, порекомендовал специалист.

Ранее психиатр Евгений Фомин заявил, что осенью нередко обостряются невротические расстройства, а также серьезные психические заболевания, в том числе шизофрения. Он отметил, что в этот период люди также чаще страдают от повышенной тревожности и разного рода фобий.

психотерапевты
осень
общество
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.