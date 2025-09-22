Психотерапевт дал советы, как легче пережить осеннюю хандру Психотерапевт Ковалев: осенью нужно чаще гулять на улице в дневное время

В борьбе с осенней хандрой важно ежедневно гулять в дневное время, заявил «ФедералПресс» психотерапевт Максим Ковалев. Полезной будет даже 20-минутная прогулка. Врач напомнил, что физическая активность запускает выработку эндорфинов.

Если погода совсем не радует, попробуйте фототерапию. Купите лампу с ярким белым светом от 10 тысяч люкс. Я сам использую такую по утрам: 15–20 минут — и настроение уже не такое мрачное, — отметил Ковалев.

Врач также посоветовал танцы и домашнюю йогу. Помимо этого, рекомендуется добавить в свою жизнь ритуалы, которые поднимают настроение. Например, можно зажигать свечи, пересматривать любимые фильмы или готовить интересные блюда. Наконец, важно не закрываться в себе и общаться с близкими, порекомендовал специалист.

Ранее психиатр Евгений Фомин заявил, что осенью нередко обостряются невротические расстройства, а также серьезные психические заболевания, в том числе шизофрения. Он отметил, что в этот период люди также чаще страдают от повышенной тревожности и разного рода фобий.