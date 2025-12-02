Психотерапевт объяснил, как соцсети влияют на работу мозга

Просмотр соцсетей приучает мозг к поверхностной работе, рассказал KP.RU психотерапевт из Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Михаил Ответчиков. По его мнению, «цифровая деменция» влияет на восприятие текста и общий уровень памяти.

Когда мы каждые 5–10 секунд переключаемся между мемами, шортсами и рилсами, мозг постепенно привыкает работать в режиме поверхностного, реактивного восприятия, — рассказал Ответчиков.

Психотерапевт отметил, что людям, уделяющим много внимания соцсетям, становится сложнее удерживать в голове задачи. По его словам, у них также появляется ощущение суеты и дерганности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить короткие видео в Сети из-за их негативного влияния на здоровье. По его словам, подобные ролики губительно сказываются на уровне развития человека.