День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:07

Психолог поделилась, как создать новогодне настроение

Психолог Кардиакос посоветовала создать новогодние ритуалы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чтобы создать праздничное настроение, нужно придумать для себя новогодние ритуалы, посоветовала семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. В разговоре с «Радио 1» специалист порекомендовала разделить дела на обязательные, такие как уборка и готовка, и «волшебные», например просмотр особенного фильма или чтение книги.

Составьте два списка: «Новогодние дела» (уборка, закупка продуктов, основные подарки) и «Новогодние ритуалы» (просмотр особого фильма, прогулка по украшенному городу, чтение праздничной книги). Это поможет сохранить энергию для самого главного, — пояснила психолог.

Кроме того, стоит отложить для себя что-то важное и желанное, уточнила специалист. Кардиакос отметила, что это может касаться распаковки подарков или любимого новогоднего фильма. По ее словам, если накопить предвкушение, можно лучше ощутить радость от самого праздника.

Ранее Крадиакос рассказала, что преждевременное украшение города к Новому году и ранняя установка елок ведут к выгоранию еще до праздников. Специалист подчеркнула, что люди тратят праздничные эмоции, когда до 31 декабря остается много времени.

Читайте также
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Семья и жизнь
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Салат «Французская любовница» — нежный, слоеный, эффектный и очень простой
Семья и жизнь
Салат «Французская любовница» — нежный, слоеный, эффектный и очень простой
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
Общество
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
Салат «2 января» готовлю, когда оливье надоел: простой рецепт с курицей и необычным сочетанием
Общество
Салат «2 января» готовлю, когда оливье надоел: простой рецепт с курицей и необычным сочетанием
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
Здоровье/красота
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
праздники
Новый год
психологи
психотерапевты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.