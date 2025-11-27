Психолог поделилась, как создать новогодне настроение

Чтобы создать праздничное настроение, нужно придумать для себя новогодние ритуалы, посоветовала семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. В разговоре с «Радио 1» специалист порекомендовала разделить дела на обязательные, такие как уборка и готовка, и «волшебные», например просмотр особенного фильма или чтение книги.

Составьте два списка: «Новогодние дела» (уборка, закупка продуктов, основные подарки) и «Новогодние ритуалы» (просмотр особого фильма, прогулка по украшенному городу, чтение праздничной книги). Это поможет сохранить энергию для самого главного, — пояснила психолог.

Кроме того, стоит отложить для себя что-то важное и желанное, уточнила специалист. Кардиакос отметила, что это может касаться распаковки подарков или любимого новогоднего фильма. По ее словам, если накопить предвкушение, можно лучше ощутить радость от самого праздника.

Ранее Крадиакос рассказала, что преждевременное украшение города к Новому году и ранняя установка елок ведут к выгоранию еще до праздников. Специалист подчеркнула, что люди тратят праздничные эмоции, когда до 31 декабря остается много времени.