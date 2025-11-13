Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 05:00

В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить короткие видео

Депутат Милонов призвал запретить короткие видео в Сети из-за вреда здоровью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России следует запретить короткие видео в Сети из-за их негативного влияния на здоровье, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобные ролики губительно сказываются на уровне развития человека.

Я поддерживаю идею ограничить время нахождения ребенка в социальных сетях. Просмотр коротких видео — это вредная история. И мы совершенно не заботимся о цифровой гигиене. Такое ощущение, что у нас соцсети начинают диктовать, как мы должны себя вести, и у нас очень плохо отрегулирована эта сфера. Считаю, что режим коротких видео чаще всего — это абсолютно отвратительная история. Как правило, это низкопробные, как бы смешные истории уровня «шутки за 30», которые даже у интеллектуально развитого человека вызывают деградацию, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что просмотр коротких видео представляет собой деградацию. По его мнению, в таких роликах, как правило, участвуют непрофессиональные актеры, которые неумело разыгрывают сцены, и при этом никто не несет ответственности за их содержание. Милонов заключил, что рилсы и шортсы являются непонятным и, возможно, экстремистским явлением.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что детям до 16 лет могут запретить пользоваться социальными сетями. По ее словам, это необходимо для борьбы с кибербуллингом и интернет-зависимостью.

