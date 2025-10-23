В России захотели ужесточить запрет на соцсети для детей Общественница Волынец: возраст запрета на соцсети в России могут повысить до 16

Детям до 16 лет могут запретить пользоваться социальными сетями, заявила в беседе с корреспондентом NEWS.ru глава Национального родительского комитета Ирина Волынец на полях пресс-конференции на тему: «Буллеры-вымогатели: как не стать жертвой буллинга», которая прошла в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По ее словам, это необходимо для борьбы с кибербуллингом и интернет-зависимостью.

Изначальная отмечает она, инициатива предполагала запрет до 14 лет. Однако опыт других стран показывает эффективность ограничений до 16–18 лет.

Если в 2021 году многие не понимали, зачем это нужно, то сейчас подавляющее большинство родителей поддерживают этот запрет, — отметила Волынец.

Она добавила, что параллельно рассматривается создание отдельных детских соцсетей с жесткой модерацией, поскольку существующие платформы не обеспечивают полноценную безопасность. Эксперт подчеркнула, что соцсети не только вызывают зависимость, но и вовлекают детей в деструктивные сообщества.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что ограничение использования смартфонов в школах поможет повысить концентрацию детей в процессе учебы. Так он отреагировал на инициативу петербургских депутатов, которые хотят запретить школьникам пользоваться телефонами. Парламентарий отметил, что гаджеты не должны подменять собой традиционные учебные материалы.