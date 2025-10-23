Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:45

В России захотели ужесточить запрет на соцсети для детей

Общественница Волынец: возраст запрета на соцсети в России могут повысить до 16

Ирина Волынец Ирина Волынец Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Детям до 16 лет могут запретить пользоваться социальными сетями, заявила в беседе с корреспондентом NEWS.ru глава Национального родительского комитета Ирина Волынец на полях пресс-конференции на тему: «Буллеры-вымогатели: как не стать жертвой буллинга», которая прошла в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По ее словам, это необходимо для борьбы с кибербуллингом и интернет-зависимостью.

Изначальная отмечает она, инициатива предполагала запрет до 14 лет. Однако опыт других стран показывает эффективность ограничений до 16–18 лет.

Если в 2021 году многие не понимали, зачем это нужно, то сейчас подавляющее большинство родителей поддерживают этот запрет, — отметила Волынец.

Она добавила, что параллельно рассматривается создание отдельных детских соцсетей с жесткой модерацией, поскольку существующие платформы не обеспечивают полноценную безопасность. Эксперт подчеркнула, что соцсети не только вызывают зависимость, но и вовлекают детей в деструктивные сообщества.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что ограничение использования смартфонов в школах поможет повысить концентрацию детей в процессе учебы. Так он отреагировал на инициативу петербургских депутатов, которые хотят запретить школьникам пользоваться телефонами. Парламентарий отметил, что гаджеты не должны подменять собой традиционные учебные материалы.
соцсети
запреты
дети
Ирина Волынец
Роксана Теркина
Р. Теркина
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.