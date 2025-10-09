В Госдуме оценили идею запретить использовать телефоны в школах

Ограничение использования смартфонов в школах поможет повысить концентрацию учеников в процессе учебы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Ющенко. Так он отреагировал на инициативу петербургских депутатов, которые хотят запретить школьникам пользоваться телефонами. Он отметил, что телефоны не должны подменять собой традиционные учебные материалы.

Гаджеты — это не совсем тот предмет, который должен использоваться школьниками. Есть учебники, есть дневник, есть классные задания. Поэтому надо учиться, а не [отвлекаться от учебного процесса], залазить в Википедию, получать ответы и забывать о них. Я не считаю, что запрет на телефоны в школах надо вводить, но если это будет, я был бы очень рад. Мой ребенок пойдет в школу через пять лет, мне будет очень волнительно, — высказался Ющенко.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по времени использования электронных устройств для учащихся разных возрастных групп. Согласно новым нормам, ученики с пятого по девятый класс могут проводить за компьютером не более 60 минут в школе и 120 минут дома.