В ГД высказались об идее уведомлять мужей о желании жены сделать аборт

Законопроект, обязывающий женщин оповещать бывших и нынешних мужей о прерывании беременности, который внес на рассмотрение депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, не стоит поддерживать, заявила NEWS.ru парламентарий Нина Останина. По ее словам, если семьи уже нет, то право на решение принадлежит самой женщине, и ссылки на зарубежный опыт в данном случае сомнительны.

В инициативе оповещать мужей о прерывании беременности выделяется фраза по поводу бывших супругов. То есть женщина обязана сказать об этом мужчине, который уже оставил ее. Ссылка на зарубежные законодательства, особенно на Бразилию, сегодня более чем сомнительна. Я не берусь комментировать законы других стран. Но хочу еще раз напомнить депутату Кузнецову, что если это нормальная семья, созданная по любви мужчины и женщины, то решение о рождении ребенка принимается взаимно. Если семьи уже нет, то в таком случае право на то, как поступить, принадлежит самой женщине, — высказалась Останина.

Она добавила, что понимает отчаяние женщин, которые, оставшись без поддержки, жилья или работы, могут принять такое тяжелое решение. По ее словам, Кузнецову с подобной инициативой лучше обратиться к бывшим и нынешним мужьям, чьи жены забеременели, чтобы они создали условия для рождения ребенка.

Я не одобряю решения женщин делать аборт, но понимаю, что ими движет. Если ее бросил муж, у нее нет жилья, она осталась без работы и не понимает, как ей дальше воспитывать этого ребенка, то, естественно, в порыве отчаяния она может принять такое решение. Поэтому я бы на месте Дмитрия Кузнецова обратилась скорее к бывшим и действующим мужьям. В случае если женщина забеременела, нужно отбросить все личные амбиции и создать условия, чтобы у нее даже и в мыслях не было желания прервать беременность. Вот это будет настоящий мужской поступок, — резюмировала Останина.

Ранее правительство Смоленской области в рамках программы по поддержке рождаемости порекомендовало медицинским учреждениям не проводить аборты женщинам без медицинских показаний. По словам губернатора региона Василия Анохина, речь идет не о прямом запрете, а о рекомендациях для клиник.