Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики

Работу астрологов и медиумов стоит исключить из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, соответствующее предложение направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину депутат Государственной думы Нина Останина. Как пишет РИА Новости, парламентарий просит главу кабмина дать поручение профильным министерствам подготовить необходимые документы.

Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение профильным министерствам разработать документы, необходимые для исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, — сказано в обращении члена ГД.

Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ в ответе на это обращение выразили готовность рассмотреть данный проект. Условием для этого является разработка соответствующего предложения Министерством культуры России. Останина в своем обращении выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие. По ее словам, это сотрудничество направлено на сохранение физического и психического здоровья граждан России, а также на их защиту от мошеннических действий.

Ранее в ОКВЭД были внесены блогеры. К существующим кодам, описывающим деятельность на рекламном рынке и рынке услуг по связям с общественностью, добавили еще два новых номера. Власти говорили, что индустрия блогеров нуждается в собственном коде для четкого определения статуса инфлюенсеров и агентств как полноправных участников рынка.