Юбилеи Бузовой и Волочковой: как звезды подкалывали друг друга — они враги?

20 января две звезды российского шоу-бизнеса Ольга Бузова и Анастасия Волочкова отмечают юбилеи: первой — 40, второй — 50. Между ними много общего: родились в один день, детство и юность провели в Санкт-Петербурге, покорили Москву и считаются одними из самых ярких медийных лиц страны. Как балерина и певица относятся друг к другу, что их объединяет, в чем они абсолютно не похожи — в материале NEWS.ru.

Что Бузова и Волочкова говорили друг о друге

Уроженки Санкт-Петербурга Ольга Бузова и Анастасия Волочкова не подруги, их невозможно увидеть вместе на светских мероприятиях, но они прекрасно знают о существовании другу друга и неоднократно высказывались в сторону «коллеги».

Волочкова комментировала скандалы Бузовой, при этом часто вставая на ее сторону. В 2024 году, когда певица Ирина Салтыкова в эфире шоу «Битва поколений» назвала Ольгу выскочкой, Анастасия ее защитила.

«Победителей не судят! И Ольга добилась всего своим трудом, своим сердцем... Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса и, как сбитые летчики, никому не нужные, не интересные, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову — извините, это позорище», — высказала свое мнение Волочкова.

Однако в том же году балерина жестко прошлась по фигуре Бузовой, комментируя скандал с откровенным нарядом артистки в Уфе в День защиты детей. Внимание балерины привлек не столько вызывающий образ певицы, сколько ее тело.

«Посмотрите на эти формы — жесть. Неужели ей самой это нравится?» — высказалась Анастасия, намекнув на лишние килограммы Ольги.

Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь Бузова в шоу «Это нормально?», обсуждая тему алкогольный зависимости, высказалась о танцовщице. «У нас на днях была Анастасия Волочкова — она и для храбрости, и для настроения может [злоупотребить спиртным]», — иронично отметила певица. За несколько дней до этого в программе участвовала Волочкова: делилась подробностями своей личной жизни, покрутилась на пилоне.

Что говорит продюсер Рудченко о Волочковой и Бузовой

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Волочкова и Бузова — две звезды эпатажа, их оружие — это треш и скандалы, они возмущают, раздражают и смешат публику, вызывая разные эмоции и отношение, но не оставляют никого равнодушным.

«Ольга Бузова из блогера и светской персоны превратилась в певицу. Она захотела и начала петь уже после того, как стала популярной в соцсетях как лидер мнений. Волочкова, наоборот, в свой балетной среде стала профессионалом и только после этого уже стала лидером мнений, светской персоной. Сегодня она практически не принимает участие в спектаклях», — полагает Рудченко.

Мнение нумеролога: что общего у Волочковой и Бузовой

Нумеролог Клара Кузденбаева отметила в беседе с NEWS.ru, что у Бузовой и Волочковой совпадают цифры в дате рождения (кроме одной, в десятилетии — Бузова родилась в 1986-м году, Волочкова — 1976-м), поэтому в чем-то очень похожи, но в некоторых моментах сильно отличаются.

«У Ольги Бузовой три „двойки“ [в дате рождения], четыре „двойки“ у Анастасии Волочковой — они обе энергичные, обаятельные, всегда готовы делится своей энергией. Но Ольга очень эмоциональный человек, не всегда может себя контролировать. Волочкова же умеет своими эмоциями управлять — схитрить, промолчать», — сказала нумеролог.

Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

У Ольги, по словам собеседницы, есть экстрасенсорные способности, высокая чувствительность. Волочкова же не разбирается в людях, с годами эта неразборчивость, излишняя доверчивость и ошибки сформировали у нее чрезмерную подозрительность.

«Оля Бузова — непрактичная, нетерпеливая, несправедливая, но честная. Волочкова — практичная, терпеливая и несправедливая. Волочкова — жесткая, Ольга — чувствительная, с душевной натурой. Обе — труженицы, у них в программе написан знак богатства, бедными они не будут», — отметила Кузденбаева.

Что ждет Бузову и Волочкову

Нумеролог рассказала, что для обеих звезд наступает не самый благоприятный период в жизни, впрочем, они справятся, так как у них достаточно энергии.

«Волочкову в 51 год ждет крупное приобретение, возможно, чей-то подарок. В 54 года она может стать бабушкой, в 55 — получить большие деньги. Вообще из Анастасии получилась бы очень хорошая бизнесвумен. У Ольги Бузовой 43 года — очень значимый момент в ее жизни, она может родить мальчика», — резюмировала эксперт.

Читайте также:

«Обмен энергиями»: почему Лепс, Гордон и Дибров крутят романы с девушками

Ультиматум Раневской, самоволка Быкова: как снимали «Буратино» 50 лет назад

Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва