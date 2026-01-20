Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей

Гонорары певца Григория Лепса могли снизиться на несколько миллионов рублей из-за растущего недовольства общественников завышенными доходами артистов, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что ярким примером подобного возмущения стал публичный резонанс вокруг артистки Надежды Кадышевой, которая, по слухам, получает за одно выступление 50 млн рублей.

Я видел сообщения в СМИ о том, что гонорары Лепса упали на 5 млн рублей. Это может быть определенным показателем. Сейчас очень многие общественники начинают поднимать тему того, что доходы артистов необоснованно завышенные. Флагманом здесь является Кадышева со своими 50 млн рублей за концерт. И это вызывает возмущение в обществе. Если новость о гонорарах Лепса достоверная, я думаю, эта причина могла заставить команду певца снизить цену. И вот они одни из первых, кто решили поставить более вменяемую цену за концерт, вернуться к своим, наверное, прошлогодним цифрам, — пояснил Рудченко.

Ранее появилась информация, что после новогодних праздников Лепс столкнулся со снижением интереса к своим выступлениям и был вынужден сократить гонорар на 5 млн рублей. Теперь его корпоративные концерты стоят 10 млн рублей в час, но пока новых заказов у певца не появилось.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что Лепсу следует быть осторожным с высказываниями о Красной площади. Так он прокомментировал желание артиста устроить свадебный банкет у Мавзолея. По словам правозащитника, Лепс заблуждается относительно своей неприкосновенности.