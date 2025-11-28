Юрист дал совет Лепсу, который хочет сыграть свадьбу на Красной площади

Певцу Григорию Лепсу следует быть осторожным с высказываниями о Красной площади, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя слова исполнителя о желании устроить свадебный банкет у Мавзолея. По словам правозащитника, артист заблуждается относительно своей неприкосновенности.

Возле Мавзолея, где Лепс планирует установить барную стойку и распивать алкоголь, находится некрополь у Кремлевской стены, который, по сути, является мемориальным кладбищем. Там захоронен прах видных военных и государственных деятелей России, в том числе, например, космонавт Юрий Гагарин. На этом фоне нужно подчеркнуть, что каким бы ты ни был известным артистом, в своих высказываниях нужно соблюдать не только правовые нормы, но и нормы этики и морали. Известность не подразумевает вседозволенности и безнаказанности, — высказался Хаминский.

Он подчеркнул, что с точки зрения закона Красная площадь является режимным объектом, и проведение любых мероприятий на ней требует предварительного согласования. По словам Хаминского, на площади обычно организуют концерты, фестивали и другие культурные события. Юрист указал, что коллективное употребление алкоголя не может быть отнесено к этим мероприятиям.

Кроме того, сама по себе Красная площадь является главным идеологическим символом и центром политической жизни Москвы и страны. Оценивая обещание Лепса «отстреливать журналистов по периметру», стоит отметить, что это является уже уголовно наказуемым деянием. Если артист хочет избежать внимания журналистов, которые иногда действительно бывают навязчивыми, тогда нужно планировать свою свадьбу в закрытом формате в специальном помещении. В таком случае навязчивое внимание со стороны прессы можно будет оценить как вмешательство в личную жизнь, — резюмировал Хаминский.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев назвал шутку Лепса об «отстреливании» журналистов на свадьбе неуместной. Кроме того, по его словам, идея провести банкет на Красной площади у Мавзолея свидетельствует о недостатке такта и уважения.