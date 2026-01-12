Российские военнослужащие в течение новогодних праздников освободили шесть населенных пунктов в зоне спецоперации, расчет ЗРК С-300 сбил украинский истребитель F-16, штурмовики ВС России маневром со стороны минных заграждений застали врасплох противника. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Украинские солдаты расстреляли в Селидово 130 человек

Военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово Донецкой Народной Республики, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.

Мирошник отметил, что из-за зверств со стороны ВСУ значительная часть населения была вынуждена покинуть прифронтовые территории. В настоящее время, как сообщил дипломат, ведется работа по подсчету числа выживших в освобожденных населенных пунктах.

Подведены итоги новогодних штурмов ВС РФ в зоне СВО

В период новогодних праздников, с 31 декабря по 11 января, в зоне специальной военной операции было освобождено шесть населенных пунктов, следует из данных Министерства обороны Российской Федерации. На Запорожском участке фронта группировки «Восток» и «Днепр» освободили села Зеленое и Белогорье.

Продвижение также зафиксировано на других территориях. В частности, это произошло в Сумской области (н. п. Грабовское, группа «Север»), Харьковской (н. п. Подолы, группа «Запад»), Днепропетровской (н. п. Братское, «Восток») и в Донецкой Народной Республике (н. п. Бондарное, группировка «Южная»).

Маневр подразделений ВС РФ застал врасплох бойцов ВСУ

Стрелок-сапер рядовой Али Хакиров, действуя в головном дозоре штурмовой группы, обнаружил минное заграждение, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Он оперативно обезвредил боеприпасы, позволив подразделению скрытно выйти к вражеским позициям.

В результате атаки ВСУ отступили с потерями. Также представители МО РФ сообщили о механике-водителе САУ, рядовом Степане Лопатине, который во время марша обнаружил приближение вражеских БПЛА. Он оперативно занял огневой рубеж и метким огнем уничтожил два дрона, что позволило его расчету выполнить боевую задачу.

Немецкие дроны разочаровали ВСУ на поле боя

Украинские военнослужащие столкнулись с массовыми проблемами при использовании беспилотников немецкого производства в боях против России, пишут зарубежные СМИ. По данным журналистов, дроны компании Helsing GmbH, позиционирующей себя как европейского гиганта в этой сфере, оказались почти непригодными для боевого применения.

Летательные аппараты Helsing применяются на Украине с 2025 года. Однако первые месяцы их эксплуатации, по словам одного из украинских военных, обернулись «фиаско». Многие дроны либо не могли быть запущены, либо падали сразу после старта. При этом компания, достигшая миллиардных оборотов, продолжает поставлять свою продукцию.

Бригада «Азов» понесла тяжелое поражение в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду украинских формирований, включая бригаду спецназначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В результате боев военнослужащие улучшили тактическое положение на некоторых участках фронта.

Согласно сводке ведомства, поражение нанесено живой силе и технике более чем 10 различных бригад и полков ВСУ, а также четырех бригад Национальной гвардии Украины. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Среди них: Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое, а также Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное.

Две российские ракеты превратили в пыль украинский F-16

Расчет зенитного ракетного комплекса С-300 ВС России уничтожил истребитель F-16 Вооруженных сил Украины, рассказал командир зенитного ракетного дивизиона с позывным Север. По его словам, для поражения цели потребовалось две ракеты.

Военнослужащий сообщил, что это была «самая интересная цель» для его расчета, получившего современный комплекс в декабре 2024 года. Операция тщательно планировалась вместе с командиром бригады.

