27 ноября 2025 в 15:28

В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе

Толмачев назвал скверной шуткой угрозы Лепса отстреливать журналистов на свадьбе

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Угроза певца Григория Лепса «отстреливать» журналистов на своей свадьбе является скверной шуткой, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, желание исполнителя устроить банкет на Красной площади возле Мавзолея и вовсе стало проявлением невежества.

Угроза «отстреливать» журналистов из уст Лепса — очевидно, шутка, и очень скверная. Так даже шутить нельзя. Тем более народному артисту, члену ЛДПР, то есть человеку не просто публичному, но и пользующемуся доверием своих сограждан. Это дурной пример для публики, особенно молодой, ровесников невесты артиста. Красная площадь — один из главных символов государства. Если проходят на ней празднества и торжества, то всенародные, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что Красная площадь доступна для всех, и невозможно представить, чтобы ее закрыли для частного мероприятия или банкета у Мавзолея. По мнению депутата, певец проявил неуважение к культурным ценностям народа, его истории и символам.

Ранее Лепс признался, что не знает, когда сможет жениться на своей молодой избраннице Авроре Кибе. По его словам, он не задумывался о том, как долго ей придется ждать этого события.

