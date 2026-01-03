Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:29

Лепс встретил Новый год с молодой возлюбленной и опроверг расставание с ней

Певец Григорий Лепс и его девушка Аврора Киба Певец Григорий Лепс и его девушка Аврора Киба Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс встретил Новый год с молодой возлюбленной Авророй Кибой. Он развеял слухи об их расставании, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместное фото с праздничного вечера.

На снимке исполнитель улыбается и выглядит счастливым. Он признался, что именно так и ощущал себя в новогоднюю ночь.

Ранее Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей невестой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера.

Кроме того, телеведущий Александр Гордон исполнил «Серенаду трубадура» для своей 23-летней жены. Видео опубликовала его коллега Юлия Барановская. Она рассказала, что свадебное торжество прошло в домашней обстановке. Гордон ранее сам объявил о свадьбе с молодой избранницей. Девушка также признавалась, что не ощущает разницы в возрасте с телеведущим. Она попросила не называть его «дедом», подчеркнув, что не обращает внимания на его внешность.

Григорий Лепс
шоу-бизнес
Новый год
знаменитости
