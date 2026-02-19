Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:37

Глава концертного агентства объяснил возможное снижение гонораров Лепса

Концертный агент Ратников: не только Лепс мог столкнуться со снижением гонораров

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Появившиеся слухи о возможном снижении гонораров певца Григория Лепса связаны не с самим артистом, а с общим трендом в мире шоу-бизнеса, уверен глава концертного агентства Эдуард Ратников. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что рынок вошел в зону падения, люди менее охотно ходят на выступления.

Не думаю, что репутация Григория Лепса может быть подпорчена. Это народный, «неубиваемый» артист. Думаю, дело кроется скорее в желании или нежелании публики развлекаться. Если это желание остается, то как-то не залихватски, более спокойно. Боюсь, мы просто вошли в зону падения рынка, народу развлекаться сейчас не очень хочется, — пояснил концертный агент.

Он обратил внимание, что разрыв помолвки Лепса с Авророй Кибой мог отразиться только на незначительном количестве зрителей. По мнению Ратникова, только небольшая часть аудитории могла отказаться от посещения концертов на фоне этого события.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Лепс недосчитался 13 млн рублей в ходе гастрольного тура по южным регионам России. По мнению журналистов, падение продаж билетов на концерты артиста связывают с негативной реакцией публики после его громкого разрыва с молодой возлюбленной.

артисты
гонорары
певцы
Григорий Лепс
