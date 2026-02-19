Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:18

SHOT подсчитал убытки Лепса в гастрольном туре

SHOT: Лепс недополучил 13 млн рублей в туре по югу России

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что российский певец Григорий Лепс недосчитался 13 млн рублей в ходе гастрольного тура по южным регионам России. По мнению журналистов, падение продаж билетов на концерты артиста связывают с негативной реакцией публики после его громкого разрыва с молодой возлюбленной.

По информации канала, за неделю певец дал три выступления: в Краснодаре свободными остались около 800 мест, что привело к потере примерно 5,5 млн рублей, а в Ставрополе и Ессентуках удалось реализовать лишь половину билетов стоимостью 4–30 тыс. рублей. Авторы материала утверждают, что в итоге общая касса тура составила порядка 57 млн вместо планировавшихся 70 млн рублей.

Ранее Аврора Киба в своем аккаунте в соцсети сообщила о завершении отношений с артистом. 19-летняя девушка подчеркнула, что расставание с Лепсом прошло спокойно, без конфликтов и драматических сцен.

Народный художник России Никас Сафронов посоветовал Лепсу после расставания с возлюбленной искать спутницу, способную понимать и принимать творческую натуру. По мнению живописца, если избранница с пониманием отнесется к особенностям профессии артиста, пара сможет построить крепкие отношения вплоть до заключения брака.

