Лепс неожиданно снизил цену за выступления

Lenta.ru сообщает, что певец Григорий Лепс после новогодних праздников снизил гонорар за выступление на 5 млн рублей. По сведениям источника, стоимость его корпоративных концертов уменьшилась с 15 до 10 млн рублей за час, при этом новых заказов у артиста пока не прибавилось.

Издание уточняет, что в феврале у артиста запланированы всего два частных выступления в формате квартирника. В публикации отмечается, что у певца возникли сложности с продажей билетов на зимний тур. По сведениям журналистов, в Воронеже и Ессентуках распродана примерно половина зала, а в Ставрополе реализованы билеты лишь в два сектора из восьми.

Ранее Лепс выставил на продажу два своих особняка на Новой Риге за 550 млн рублей. Один из домов площадью 1885 квадратных метров, построенный в тайском стиле, пустует после расставания с супругой Анной Шаплыковой, а в другом расположен двухэтажный продюсерский центр, где артист продолжает жить и работать. В комплекс входят все необходимые инфраструктурные объекты и дорогая отделка.