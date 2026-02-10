Сабуров готов выступить в Риге при определенной сумме гонорара

Зимняя Олимпиада — 2026
Нурлан Сабуров заявил, что готов выступить в Риге в феврале за €25 тыс.

Депортированный из России комик Нурлан Сабуров готов провести концерт в Риге в феврале 2026 года, передает «Постньюс». Согласно источнику, артист запросил за свое выступление €25 тыс. (около 2,3 млн рублей).

В сумму входит выполнение строгого райдера, который включает две бутылки виски выдержкой 15–18 лет, шоколад и средства для укладки. Также Сабуров требует предоставить трансфер бизнес-классом и проживание в люксовом номере.

Артист установил правило о предоплате 50% от гонорара. В случае нарушения условий контракта он оставляет за собой право отказаться от поездки, удержав аванс.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Сабуров сможет активно выступать на протяжении ближайших двух-трех лет благодаря своей популярности в России. Однако после этого периода, по его мнению, казахстанскому стендаперу будет сложно продолжать творческую деятельность.

До этого Сабуров впервые после депортации вышел на связь через соцсети. Комик поблагодарил Россию за творческие возможности и за многолетнюю поддержку аудитории. Также он призвал с уважением отнестись к его семье и выразил признание поклонникам за 15 лет его карьеры.

