09 февраля 2026 в 11:18

«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова

Продюсер Рудченко: Сабурову хватит заработанной в РФ популярности на три года

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Комик Нурлан Сабуров сможет активно выступать на волне своей популярности, заработанной в России, максимум ближайшие два или три года, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, после этого периода казахстанский стендапер столкнется с серьезными трудностями в творческой деятельности.

Я думаю, что Сабуров сможет проехать на своей популярности, которую он завоевал благодаря РФ, еще какое-то время. Мне кажется, два или три года максимум он сможет выжать. У него будут зарубежные выступления. Сейчас комик выработает свой потенциал популярности на постсоветском пространстве и российской эмиграции. Ему нужна подпитка в российской медиасреде. Без нее, без российского зрителя, исчерпав свой потенциал, он просто не сможет в дальнейшем нормально продолжать деятельность. Я не говорю, что он вообще поставит ее на стоп, но будет функционировать кое-как, не имея популярности и соответствующих доходов, — высказался Рудченко.

Ранее Сабуров, депортированный из России, анонсировал серию концертов в Азии. В конце февраля он выступит на тайском острове Пхукет, а в апреле даст шоу в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу. Билеты на его выступления продаются по цене до 20 тыс. рублей.

