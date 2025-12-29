Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей «СтарХит»: Лепс выставил на продажу два особняка на Новой Риге за 550 млн рублей

Певец Григорий Лепс продает два своих особняка на Новой Риге за 550 млн рублей, сообщает «СтарХит». Как пишет издание, после расставания с супругой у артиста остались два дома: один из них сейчас пустует, а в другом, который представляет собой двухэтажный продюсерский центр, артист по-прежнему проживает.

Резиденцию для большой семьи Лепс построил в середине 2010-х, выбрав вместе с супругой Анной Шаплыковой необычный дизайн, похожий на его прежнюю дачу в Таиланде. Все этапы работ он контролировал лично и позже даже судился с подрядчиками. На участке в 20 соток также появился и двухэтажный продюсерский центр, где до сих пор работают его коллеги по цеху.