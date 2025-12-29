Новый год — 2026
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей

«СтарХит»: Лепс выставил на продажу два особняка на Новой Риге за 550 млн рублей

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс продает два своих особняка на Новой Риге за 550 млн рублей, сообщает «СтарХит». Как пишет издание, после расставания с супругой у артиста остались два дома: один из них сейчас пустует, а в другом, который представляет собой двухэтажный продюсерский центр, артист по-прежнему проживает.

Резиденцию для большой семьи Лепс построил в середине 2010-х, выбрав вместе с супругой Анной Шаплыковой необычный дизайн, похожий на его прежнюю дачу в Таиланде. Все этапы работ он контролировал лично и позже даже судился с подрядчиками. На участке в 20 соток также появился и двухэтажный продюсерский центр, где до сих пор работают его коллеги по цеху.

Главный дом площадью 1885 квадратных метров полностью готов к проживанию: в интерьерах — дорогая мебель, антиквариат, премиальная техника, система «умный дом» и мультимедиа, а также спа-зона с большим бассейном и сауной. Кроме того, в нем есть зимний сад, терраса для отдыха, библиотека, семь спален, гостиная, кухня-столовая и гараж. Во втором здании площадью 2765 «квадратов» размещены студии, кабинеты, спортзал и жилые помещения.

Ранее сообщалось о продаже исторического имения «Водный цветок» на берегу Женевского озера, где в ноябре 1985 года прошла ключевая встреча последнего президента СССР Михаила Горбачева и американского лидера Рональда Рейгана. Цена объекта составляет 23 млн швейцарских франков (более 2,2 млрд рублей). Вместе со зданием покупателю предлагается парковая зона площадью 12 тыс. квадратных метров с видом на Монблан.

