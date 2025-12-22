Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать В Женеве продают имение Fleur d’Eau, где встречались Горбачев и Рейган

Историческое имение Fleur d’Eau («Водный цветок») на берегу Женевского озера, где в ноябре 1985 года прошла ключевая встреча главы СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, выставляется на продажу, сообщает швейцарская газета Blick. Цена объекта составляет 23 млн швейцарских франков (более 2,2 млрд рублей).

Особняк, построенный в 1867 году по заказу частного банкира, насчитывает 12 комнат и занимает площадь около 1 000 квадратных метров. Вместе со зданием покупателю предлагается парковая территория площадью 12 000 квадратных метров с видом на Монблан. Международная компания-владелец приобрела виллу в 1996 году. Осенью объект уже выставлялся на аукцион, но покупатель так и не был найден.

Вилла вошла в историю как место встречи Горбачева и Рейгана. Переговоры стали поворотным моментом в советско-американских отношениях после периода сильного охлаждения, вызванного вводом советских войск в Афганистан и жесткой риторикой Рейгана, называвшего СССР «империей зла». По итогам встречи стороны пришли к соглашению о недопустимости ядерной войны и заявили об отказе от стремления к военному превосходству, что дало импульс к завершению холодной войны.

Ранее писатель и общественный деятель Юрий Крупнов заявил, что Горбачев совершил преступление, «сдав» Европе Германскую Демократическую Республику и весь Варшавский блок. По его мнению, это было сделано «в угоду ложно понятым фантастическим принципам».