«Горбачев развалил страну»: как Черный январь стал началом конца СССР

36 лет назад в Баку произошли события, которые вошли в историю под названием «Черный январь». 20 января 1990 года генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев распорядился подавить выступления в столице Азербайджана. В результате этих действий погибли более 130 мирных жителей, еще свыше 700 пострадали. Попытка Горбачева силой сохранить контроль над республикой вызвала обратный эффект. Как решение одного человека привело к краху всего Советского Союза — в материале NEWS.ru.

Почему Горбачев ввел войска в Баку

К концу 1980-х годов в Азербайджанской ССР усилилась напряженность вокруг Карабаха: армянские депутаты автономии заявили о ее присоединении к Армении. Это стало прямым нарушением советской Конституции и ожидаемо спровоцировало реакцию как со стороны Баку, так и среди жителей республики. Центральная власть не смогла найти выход из сложившегося кризиса.

На этом фоне усилились позиции Народного фронта Азербайджана (НФА) — его основной задачей стала защита национальных интересов в конфликте с Армянской ССР. В Баку проходили многотысячные акции протеста, которые к началу 1990 года приобрели организованный характер.

БТР на улице Баку Фото: Сергей Титов/РИА Новости

В Кремле увидели в происходящем угрозу территориальной целостности СССР. Поэтому, когда республиканское правительство запросило помощь у Москвы, Горбачев без колебаний принял решение о вводе войск в Баку.

Политолог Алексей Наумов в беседе с NEWS.ru назвал генерального секретаря ЦК КПСС слабым политиком. Эксперт отметил, что при Горбачеве в СССР начались процессы, которые он не смог контролировать. Из-за этого генсек и принял импульсивное решение, что присуще не очень дальновидным людям.

«Горбачев хотел силой добиться сохранения управляемости Советского Союза, подчинения союзных республик воле Москвы, ведь в то время в них уже зрел запрос на национальное самоуправление. Применение силы в арсенале политика — это всегда последний аргумент. Его задействуют, когда уже известно, что других возможностей нет и точно понятно, с какой целью это необходимо», — сказал Наумов.

Политолог полагает, что Горбачев таких целей не осознавал: он не выстроил стратегию и пошел на жесткие методы просто от бессилия. В итоге у центральной власти не оказалось ни тактики, ни четкого плана действий в Азербайджане.

Как развивались события Черного января

В ночь с 19 на 20 января по приказу Горбачева в Баку вошли подразделения Советской армии, внутренних войск МВД и спецподразделения КГБ. В операции участвовали части, переброшенные из других регионов СССР. Войска шли с нескольких направлений — с суши и со стороны Каспийского моря, использовалась бронетехника. Одновременно были задействованы военные комендатуры и патрули. Вспыхнули столкновения со стрельбой.

Солдаты армейского подразделения на одной из улиц Баку во время комендантского часа Фото: Сергей Титов/РИА Новости

С полуночи в городе ввели чрезвычайное положение. Однако жителей азербайджанской столицы об этом не уведомили, так что после начала штурма большинство горожан не понимало, что происходит. Ситуация прояснилась лишь утром — после первых объявлений по радио.

Никто в Баку не думал, что Горбачев пойдет против жителей своей страны, рассказал NEWS.ru очевидец тех событий бакинец Джамал. По его словам, люди не могли поверить в эту беспощадность.

«Тогда мне было 16 лет. Ночь с 19 на 20 января навсегда вклинилась в мою память. Мы с братом смотрели с балкона на происходящее и чудом остались в живых. Мы жили в мирной стране, где всегда царил порядок. Эти события были как гром среди ясного неба. Это был конец. Конец доверия, добрых мыслей», — заключил мужчина.

По официальным данным, в результате столкновений погибли более 130 человек, сотни получили ранения. Среди жертв были мирные жители, не принимавшие участия в протестах.

Почему азербайджанцы не простили Горбачева

Память о страшных событиях Черного января жива сегодня и будет жить еще много лет — как и осознание того, кто виноват в них на самом деле. 18 января 2025 года представители гражданского общества Азербайджана, активисты, члены семей жертв 20 января и ветераны направили открытое письмо председателю и членам Норвежского Нобелевского комитета. Они потребовали лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии мира, полученной им в 1990 году. Авторы обращения подчеркнули, что именно Горбачев несет прямую ответственность за трагедию, признанную преступлением против человечности.

Сам политик неоднократно признавал произошедшее в Баку одной из самых тяжелых и трагических страниц его политической карьеры. При этом он все равно настаивал, что решение о вводе войск принималось в условиях острого кризиса: по словам Горбачева, так он хотел предотвратить распад системы управления.

Экс-генсек признавал, что операцию провели с серьезными ошибками. Среди них — несвоевременное объявление чрезвычайного положения и недостаточное информирование населения, которые усугубили последствия и привели к большому количеству жертв среди мирных граждан.

Возложение цветов на Аллею мучеников в ознаменование годовщины трагических событий 1990 года, также известных как ‭«Черный январь», в память о насилии, вызванном распадом Советского Союза Фото: IMAGIO/Global Look Press

Как СССР подошел к точке невозврата

События 20 января черным пятном легли на совесть советского руководства, заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

«У руководителей бывшего СССР из окружения Горбачева не нашлось смелости выступить против решения Горбачева, извиниться перед азербайджанским народом, проявить сострадание. Единственный, кто открыто осудил это действие, — бывший руководитель Азербайджана, бывший член политбюро Гейдар Алиев», — сказал парламентарий.

По его мнению, это стало одной из причин распада союзного государства: позиция, занятая тогда Горбачевым, доказала, что советская власть себя изжила.

После Черного января доверие к руководству СССР в союзных республиках было подорвано. Трагедия в Азербайджане привела к консолидации национального движения, а менее чем через два года Советский Союз официально прекратил существование.

