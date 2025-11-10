Новая жизнь Карабаха: как Азербайджан развивает регион, общие проекты с РФ

Ровно пять лет назад, в ночь на 10 ноября 2020 года, было подписано соглашение о перемирии, завершившее Вторую карабахскую войну. Его утвердили президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как Баку удалось вернуть Карабах в родную гавань, какую роль в этом сыграла Россия и что ждет регион в будущем — в материале NEWS.ru.

Как Азербайджан вернул контроль над Карабахом

Вторая война в Карабахе началась 27 сентября 2020 года с локальных столкновений на границе, которые быстро переросли в полномасштабные боевые действия с применением артиллерии, танков, беспилотников и ракетных систем. Самая напряженная обстановка сложилась на юге региона — в Джебраильском, Физулинском и Зангиланском районах. Азербайджанские силы постепенно продвигались вдоль границы с Ираном, беря под контроль ключевые высоты и дороги. К середине октября они освободили Физули и Зангилан, а затем Кубатлы, открыв себе дорогу к цитадели Карабаха — Шуше.

Этот город, расположенный на стратегически важной высоте и позволявший контролировать Лачинский коридор, считался главным маршрутом снабжения армянских сил. Бои за Шушу стали кульминацией войны. 8 ноября азербайджанские подразделения взяли ее штурмом, несмотря на сложный горный рельеф и ожесточенное сопротивление противника. После этого Ереван согласился на прекращение боевых действий и признал капитуляцию.

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

10 ноября 2020 года при посредничестве Владимира Путина было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Азербайджан вернул контроль над значительной частью территорий, утраченных в 1990-х годах, а в зоне конфликта разместились российские миротворцы.

Как война изменила отношения РФ, Азербайджана и Армении

После завершения боевых действий отношения между Азербайджаном и Арменией оставались напряженными. Камнем преткновения стал вопрос разблокировки транспортных коммуникаций в регионе. Надежда на его решение появилась в августе 2025 года, когда Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместную декларацию об урегулировании многолетнего конфликта. Стороны отказались от территориальных претензий и условились открыть маршрут между основной частью Азербайджана и его анклавом Нахичеванью через Армению. Кроме того, в конце октября Ереван согласился отменить запрет на грузовой транзит из Турции в Азербайджан и обратно: Пашинян назвал это решение ответом на готовность Баку снять ограничения на перевозку грузов в Армению.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде в беседе с NEWS.ru отметил, что подвижки в отношениях Баку и Еревана действительно есть, однако говорить о заключении полноценного мира пока рано. По его словам, власти Армении долгое время уклонялись от подписания долгосрочного мирного соглашения, но новая реальность заставила их поменять позицию.

Виды на город Шушу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы видим, что сегодня Армения старается наладить хорошие добрососедские отношения с Азербайджаном. Однако в конституции Армении все еще есть территориальные претензии к Азербайджану. Пока этот пункт не будет исправлен, ни о каком мире не может быть и речи. Дипломатические отношения могут быть восстановлены только после внесения корректив в главный закон Армении», — сказал депутат.

Лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян заявил NEWS.ru, что мирное урегулирование между двумя республиками невозможно без надежного гаранта-посредника.

«Необходимо быть уверенными, что достигнутые договоренности выполняются. Сейчас этого посредника нет. Поэтому стороны, конечно, за мирное урегулирование, но такой перспективы пока не видно», — посетовал политик.

По его словам, только Россия способна гарантировать соблюдение договоренностей и помочь в обеспечении мира на Южном Кавказе. Он напомнил, что однажды Москва уже положила конец военным действиям в регионе, поэтому и сегодня может сыграть роль посредника.

Как сегодня развивается Карабах

В начале октября в Баку состоялась V Азербайджанская международная выставка восстановления, реконструкции и развития Карабаха. На мероприятии Алиев рассказал о ходе выполнения программы «Великое возвращение», в рамках которой в регионе реализуются масштабные восстановительные и строительные работы. Так, в соответствии с современными концепциями градостроительства в Карабахе создаются целые города: возводятся новые школы, больницы, дорожная и транспортная инфраструктура, открываются рабочие места, зоны зеленой энергетики и промышленные парки.

По словам Мирзазаде, Азербайджан делает все, чтобы подарить Карабаху вторую жизнь.

«Вся сила азербайджанских властей направлена на восстановление освобожденных территорий, возвращение вынужденных переселенцев в родные края, построение грандиозных городов и сел. Следует отметить открытие Карабахского университета, множества школ, социальных объектов. Все это — только начало», — сказал депутат.

Девушки идут по аллее у здания Карабахского университета Фото: Юрий Алексеев/РИА Новости

Как Россия поможет развитию Карабаха

Сегодня свой вклад в развитие Карабаха вносит и Россия, активно реализуя совместные с Азербайджаном экономические проекты. Компании из РФ уже подали заявки на открытие нескольких десятков стартапов в разных отраслях — от строительства жилья до развития транспортной сети. МЧС России приняло участие в ряде гуманитарных проектов, восстановив в регионе сотни зданий.

Одним из приоритетов российско-азербайджанского партнерства в Карабахе стала энергетика — у российских предприятий есть шансы внести свой вклад в газификацию региона. Кроме того, в нем уже запущен первый проект РФ в промышленной сфере — речь идет о сервисном центре «КамАЗ» в Джебраиле, который обслуживает технику, занятую в восстановлении территорий.

Пока большинство совместных инициатив проходит стадию согласования, поскольку Азербайджан утверждает проекты исходя из национальной программы восстановления. Политолог Александр Разуваев считает основными направлениями экономического сотрудничества Москвы и Баку туризм, добычу золота и строительство.

Строительные работы по возведению жилых домов в Агдаме, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Стоит отметить тесные связи Азербайджана с некоторыми российскими регионами, особенно с Татарстаном. Не исключено, что Татарстан как субъект РФ будет активно инвестировать в проекты в Азербайджане. Этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на Исламском финансовом форуме в Казани, который проходит ежегодно в мае и собирает большую делегацию из Азербайджана», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Еще одним важным шагом к миру стало открытие новых логистических путей в регионе. 6 ноября Россия осуществила первую поставку зерна на армянскую территорию по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан, о чем сообщило Министерство сельского хозяйства РФ. Вице-премьер Алексей Оверчук поблагодарил коллег в Баку и Ереване за работу по деблокированию транспортных связей.

«Это событие — реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона», — подчеркнул он.

