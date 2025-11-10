Новая жизнь Карабаха: как Азербайджан развивает регион, общие проекты с РФ

Ровно пять лет назад, в ночь на 10 ноября 2020 года, было подписано соглашение о перемирии, завершившее Вторую карабахскую войну. Его утвердили президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как Баку удалось вернуть Карабах в родную гавань, какую роль в этом сыграла Россия и что ждет регион в будущем — в материале NEWS.ru.
Как Азербайджан вернул контроль над Карабахом
Вторая война в Карабахе началась 27 сентября 2020 года с локальных столкновений на границе, которые быстро переросли в полномасштабные боевые действия с применением артиллерии, танков, беспилотников и ракетных систем. Самая напряженная обстановка сложилась на юге региона — в Джебраильском, Физулинском и Зангиланском районах. Азербайджанские силы постепенно продвигались вдоль границы с Ираном, беря под контроль ключевые высоты и дороги. К середине октября они освободили Физули и Зангилан, а затем Кубатлы, открыв себе дорогу к цитадели Карабаха — Шуше.
Этот город, расположенный на стратегически важной высоте и позволявший контролировать Лачинский коридор, считался главным маршрутом снабжения армянских сил. Бои за Шушу стали кульминацией войны. 8 ноября азербайджанские подразделения взяли ее штурмом, несмотря на сложный горный рельеф и ожесточенное сопротивление противника. После этого Ереван согласился на прекращение боевых действий и признал капитуляцию.
10 ноября 2020 года при посредничестве Владимира Путина было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Азербайджан вернул контроль над значительной частью территорий, утраченных в 1990-х годах, а в зоне конфликта разместились российские миротворцы.
Как война изменила отношения РФ, Азербайджана и Армении
После завершения боевых действий отношения между Азербайджаном и Арменией оставались напряженными. Камнем преткновения стал вопрос разблокировки транспортных коммуникаций в регионе. Надежда на его решение появилась в августе 2025 года, когда Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместную декларацию об урегулировании многолетнего конфликта. Стороны отказались от территориальных претензий и условились открыть маршрут между основной частью Азербайджана и его анклавом Нахичеванью через Армению. Кроме того, в конце октября Ереван согласился отменить запрет на грузовой транзит из Турции в Азербайджан и обратно: Пашинян назвал это решение ответом на готовность Баку снять ограничения на перевозку грузов в Армению.
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде в беседе с NEWS.ru отметил, что подвижки в отношениях Баку и Еревана действительно есть, однако говорить о заключении полноценного мира пока рано. По его словам, власти Армении долгое время уклонялись от подписания долгосрочного мирного соглашения, но новая реальность заставила их поменять позицию.
«Мы видим, что сегодня Армения старается наладить хорошие добрососедские отношения с Азербайджаном. Однако в конституции Армении все еще есть территориальные претензии к Азербайджану. Пока этот пункт не будет исправлен, ни о каком мире не может быть и речи. Дипломатические отношения могут быть восстановлены только после внесения корректив в главный закон Армении», — сказал депутат.
Лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян заявил NEWS.ru, что мирное урегулирование между двумя республиками невозможно без надежного гаранта-посредника.
«Необходимо быть уверенными, что достигнутые договоренности выполняются. Сейчас этого посредника нет. Поэтому стороны, конечно, за мирное урегулирование, но такой перспективы пока не видно», — посетовал политик.
По его словам, только Россия способна гарантировать соблюдение договоренностей и помочь в обеспечении мира на Южном Кавказе. Он напомнил, что однажды Москва уже положила конец военным действиям в регионе, поэтому и сегодня может сыграть роль посредника.
Как сегодня развивается Карабах
В начале октября в Баку состоялась V Азербайджанская международная выставка восстановления, реконструкции и развития Карабаха. На мероприятии Алиев рассказал о ходе выполнения программы «Великое возвращение», в рамках которой в регионе реализуются масштабные восстановительные и строительные работы. Так, в соответствии с современными концепциями градостроительства в Карабахе создаются целые города: возводятся новые школы, больницы, дорожная и транспортная инфраструктура, открываются рабочие места, зоны зеленой энергетики и промышленные парки.
По словам Мирзазаде, Азербайджан делает все, чтобы подарить Карабаху вторую жизнь.
«Вся сила азербайджанских властей направлена на восстановление освобожденных территорий, возвращение вынужденных переселенцев в родные края, построение грандиозных городов и сел. Следует отметить открытие Карабахского университета, множества школ, социальных объектов. Все это — только начало», — сказал депутат.
Как Россия поможет развитию Карабаха
Сегодня свой вклад в развитие Карабаха вносит и Россия, активно реализуя совместные с Азербайджаном экономические проекты. Компании из РФ уже подали заявки на открытие нескольких десятков стартапов в разных отраслях — от строительства жилья до развития транспортной сети. МЧС России приняло участие в ряде гуманитарных проектов, восстановив в регионе сотни зданий.
Одним из приоритетов российско-азербайджанского партнерства в Карабахе стала энергетика — у российских предприятий есть шансы внести свой вклад в газификацию региона. Кроме того, в нем уже запущен первый проект РФ в промышленной сфере — речь идет о сервисном центре «КамАЗ» в Джебраиле, который обслуживает технику, занятую в восстановлении территорий.
Пока большинство совместных инициатив проходит стадию согласования, поскольку Азербайджан утверждает проекты исходя из национальной программы восстановления. Политолог Александр Разуваев считает основными направлениями экономического сотрудничества Москвы и Баку туризм, добычу золота и строительство.
«Стоит отметить тесные связи Азербайджана с некоторыми российскими регионами, особенно с Татарстаном. Не исключено, что Татарстан как субъект РФ будет активно инвестировать в проекты в Азербайджане. Этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на Исламском финансовом форуме в Казани, который проходит ежегодно в мае и собирает большую делегацию из Азербайджана», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Еще одним важным шагом к миру стало открытие новых логистических путей в регионе. 6 ноября Россия осуществила первую поставку зерна на армянскую территорию по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан, о чем сообщило Министерство сельского хозяйства РФ. Вице-премьер Алексей Оверчук поблагодарил коллег в Баку и Ереване за работу по деблокированию транспортных связей.
«Это событие — реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона», — подчеркнул он.
Читайте также:
Победил мир: как Карабах вернулся в родную гавань
«Будем реализовывать большие планы»: главные итоги встречи Путина и Алиева
От развалин до процветающего региона: как начинается новая жизнь в Карабахе