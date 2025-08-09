Раскрыто содержание совместной декларации Азербайджана и Армении Совместная декларация Азербайджана и Армении содержит семь пунктов

Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне, подчеркивает стремление сторон к миру. Документ, состоящий из семи пунктов, опубликован в Telegram-канале правительства Армении.

Декларацию подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Американский лидер Дональд Трамп поставил подпись в качестве свидетеля. Первый пункт соглашения гласит, что стороны уже парафировали документ и намерены работать над его окончательной ратификацией.

Второй пункт содержит призыв распустить Минскую группу ОБСЕ. Соответствующее письмо уже подписано главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Третий пункт посвящен вопросу транспортных коммуникаций — документ предусматривает создание коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению, при этом Ереван получит экономические преимущества от этого маршрута.

Четвертый пункт гласит, что армянская сторона будет сотрудничать с США и другими партнерами по реализации этого проекта. Пятый пункт фиксирует отказ от любой формы мести и намерение строить добрососедские отношения на основе принципа нерушимости границ.

В шестом пункте стороны отметили важность вашингтонской встречи для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. В седьмом, заключительном пункте выражена благодарность американскому лидеру за посреднические усилия.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.