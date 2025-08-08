США, Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире Трамп, Пашинян и Алиев подписали декларацию по урегулированию конфликта

Президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку, сообщил Reuters. Мероприятие прошло в Белом доме.

Нам наконец удалось заключить мир, — сказал американский лидер, отметив, что стороны долгое время находились в конфликте.

Согласно оглашенным тезисам, страны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и пассажирские сообщения, установить дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Сообщается также, что США подписали двусторонние соглашения с обеими странами о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

10 июля президент Азербайджана провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.