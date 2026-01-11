В Калининградской области целый город лишился водоснабжения В Балтийске отключили подачу воды в дома из-за аварии на сетях водоснабжения

В Балтийске внезапно прекратилась подача воды из-за аварии на сетях водоснабжения, сообщили РЕН ТВ в ЕДДС. По сообщению источника, планируется, что подача воды будет полностью восстановлено к утру 11 января.

Воду отключили <…> «Водоканал» занимается поиском утечки, — сказано в сообщении.

Ранее в результате коммунальной аварии на магистральном водопроводе в нескольких микрорайонах Кургана временно была прекращена подача холодной воды, сообщила пресс-служба АО «Водный союз». Так, воды не было в некоторых домах по улицам Московской, Бурова-Петрова, Промышленной, Школьной, Чернореченской, а также по проспекту М. Голикова.

До этого жители ветхого дома на улице Куйбышева в Перми остались без воды, газа и отопления после коммунальной аварии в декабре 2025 года. Председатель СКР запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Кроме того, в Новороссийске произошел серьезный прорыв водопровода, в результате которого под землей образовался мощный фонтан воды. Высота водяного столба достигала 10 метров. Опубликованные кадры показывают, что авария случилась в районе частной жилой застройки. На месте работали специализированные аварийные бригады, которые занимались устранением утечки и ликвидацией последствий прорыва.