Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 15:52

На пляж в Балтийске вынесло мертвеца

Тело пожилой женщины выбросило на берег пляжа в Балтийске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тело пожилой женщины вынесло на берег в городе Балтийске, расположенном в Калининградской области, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Согласно предоставленной информации, погибшая была обнаружена около пяти часов утра.

По словам очевидцев, умершая пенсионерка лежала наполовину в воде. На место происшествия была вызвана бригада медиков.

Ранее представители МЧС сообщили об обнаружении тела туриста на дне озера, расположенного в Сочи. По их словам, труп 48-летнего мужчины нашли на глубине примерно трех метров в пяти метрах от прибрежной линии. Друзья погибшего рассказали, что во время отдыха на базе «Вольница» он решил доплыть до середины водоема, однако в какой-то момент остановился и быстро скрылся под водой. За мужчиной в озеро бросился товарищ, но не смог его отыскать, после чего его уже обнаружили водолазы. Известно, что турист решил искупаться, проигнорировав запрет на это на территории базы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге было обнаружено тело пропавшей несколько месяцев назад школьницы. Труп 17-летней девочки нашли в Финском заливе недалеко от торгово-развлекательного комплекса «ПитерЛэнд».

Балтийск
Калининградская область
тела
трупы
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который пырнул ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.