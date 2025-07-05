На пляж в Балтийске вынесло мертвеца Тело пожилой женщины выбросило на берег пляжа в Балтийске

Тело пожилой женщины вынесло на берег в городе Балтийске, расположенном в Калининградской области, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Согласно предоставленной информации, погибшая была обнаружена около пяти часов утра.

По словам очевидцев, умершая пенсионерка лежала наполовину в воде. На место происшествия была вызвана бригада медиков.

Ранее представители МЧС сообщили об обнаружении тела туриста на дне озера, расположенного в Сочи. По их словам, труп 48-летнего мужчины нашли на глубине примерно трех метров в пяти метрах от прибрежной линии. Друзья погибшего рассказали, что во время отдыха на базе «Вольница» он решил доплыть до середины водоема, однако в какой-то момент остановился и быстро скрылся под водой. За мужчиной в озеро бросился товарищ, но не смог его отыскать, после чего его уже обнаружили водолазы. Известно, что турист решил искупаться, проигнорировав запрет на это на территории базы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге было обнаружено тело пропавшей несколько месяцев назад школьницы. Труп 17-летней девочки нашли в Финском заливе недалеко от торгово-развлекательного комплекса «ПитерЛэнд».