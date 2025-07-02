Спасатели нашли тело туриста на дне озера в Сочи

Спасатели обнаружили тело туриста на дне озера в Сочи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. Труп 48-летнего мужчины находился в пяти метрах от берега на глубине около трех метров.

По рассказам друзей погибшего, отдыхая компанией на базе отдыха «Вольница», мужчина с небольшого пирса решил доплыть до середины озера. Остановившись, он резко ушел под воду, — отметили в ЮРПСО МЧС России.

Друг погибшего поплыл за мужчиной, но не смог его найти. Погибший отправился плавать, несмотря на запрет на купание, действующий на территории базы отдыха. Тело обнаружили водолазы. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее двое российских туристов, мужчина и женщина, утонули в Атлантическом океане на пляже в кубинском Варадеро. Их утянуло волнами. Путешественники проигнорировали желтый флаг, предупреждающий о сильных волнах. Тела россиян удалось достать, однако спасти туристов не получилось. После инцидента купание было запрещено.

До этого в Ялте суд признал 51-летнего жителя Набережных Челнов виновным в смерти 10-летней девочки, которая утонула в бассейне. Место отдыха, в котором произошел трагический инцидент, арендовал осужденный. Его обвинили в нарушении правил безопасности.