Кот-безбилетник неделю плыл до Калининграда без еды и воды Кот из Ленобласти уплыл в Калининград в контейнере грузового судна

Кот из Ленобласти забрался в контейнер судна и провел там неделю, пока не прибыл в порт Балтийска в Калининградской области, передает Telegram-канал «78». В материале уточняется, что все это время животное обходилось без еды и воды.

Сотрудники нашли его во время разгрузки, накормили и напоили. Мореплавателю дали новое имя — Мафик, в честь платформ для контейнеров. Журналисты отметили, что животное не пострадало и его здоровью ничего не угрожает.

Ранее кошку по кличке Трикси, которая бесследно исчезла в немецком городе Монтегю в 2020 году, спустя пять лет обнаружили живой за 6400 километров от места пропажи — в американском селе штата Мичиган. Как питомцу удалось преодолеть океан — до сих пор остается загадкой.

Тем временем в Санкт-Петербурге спасли кота, который упал в открытый люк. Инцидент с животным произошел на территории Нахимовского военно-морского училища. Кот свалился в отверстие на Петроградской набережной. На помощь к животному незамедлительно прибыли сотрудники городского «Водоканала».