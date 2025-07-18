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18 июля 2025 в 20:37

Пропавшую в Германии кошку спустя пять лет обнаружили в американском селе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кошку по кличке Трикси, которая бесследно исчезла в немецком городе Монтегю в 2020 году, спустя пять лет обнаружили живой за 6400 километров от места пропажи — в американском селе штата Мичиган, сообщила организация Oceana County Animal Friends на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Как питомцу удалось преодолеть океан — до сих пор остается загадкой.

Трикси нашли спасатели в начале года. При сканировании ее чипа выяснилось невероятное — он был зарегистрирован в Германии. Хозяйка Трикси оказалась в шоке, когда узнала, что ее кошка все это время была жива и просто находилась на другом континенте.

Пять лет назад милая Трикси пропала в Монтегю. Ее семья никогда не теряла надежду, но не могла даже представить, что все разрешится таким образом, — поделились в организации.

Воссоединение путешественницы с хозяевами назначили на 21 июля. Владелица прилетит в Мичиган, а после заберет кошку обратно в Европу.

Как Трикси удалось пересечь Атлантику, все еще неизвестно. Единственная возможная версия — случайное попадание в контейнер морских грузоперевозок.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кошку можно приучить к переноске, положив внутрь нее игрушку или любимое лакомство. По ее словам, лучший вариант транспортировки питомца — на машине, где животное не будет контактировать с посторонними людьми.

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