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18 июля 2025 в 07:30

Зоопсихолог назвала, что нужно положить в переноску для приучения питомца

Зоопсихолог Капустина: приучить кота к переноске можно с помощью игрушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кошку можно приучить к переноске, положив внутрь нее игрушку или любимое лакомство, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, лучший вариант транспортировки питомца — на машине, где животное не будет контактировать с посторонними людьми.

Если кошки будут приучены к переноске и к машине, то это самый лучший вариант транспортировки животных. Рядом нет посторонних, их может нервировать только сама поездка. Перед глазами у кошки будут только знакомые лица, и поездка из стресса превратится в приключение. Приучать питомца к переноске можно с помощью лакомства. Также в переноску нужно положить вещи животного с привычным запахом — лежанка, игрушки, — пояснила Капустина.

Она отметила, что поездка на поезде для кошек менее стрессовая, чем перелет на самолете, но требует подготовки, включая вакцинацию и покупку билета. По ее словам, по правилам перевозки животное можно выпускать из переноски, если другие пассажиры не будут против.

Поезд для кошек — это меньший стресс, чем самолет, но вакцинация все равно понадобится. На питомца необходимо купить билет, несмотря на то, что отдельного места он занимать не будет. По правилам перевозки в поезде кошку можно выпускать из переноски, если другие пассажиры не против. Провоз животных возможен только в вагонах со специальной отметкой, — резюмировала Капустина.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» расширил услугу по перевозке животных, разрешив пассажирам перевозить сразу две переноски в салоне самолета. Таким образом, один пассажир сможет взять в полет сразу до шести питомцев.

животные
питомцы
кошки
перевозки
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