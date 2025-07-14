«Аэрофлот» обрадовал владельцев домашних животных изменением правил

«Аэрофлот» расширил услугу по перевозке животных, разрешив пассажирам перевозить сразу две переноски в салоне самолета. Таким образом, один пассажир сможет взять в полет сразу до шести питомцев.

Теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла, — уточнил перевозчик.

При этом вес переноски под сиденьем не должен превышать восемь килограммов. А контейнер на соседнем кресле может весить не более 15 кг, напомнили в авиакомпании.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь предупредила, что в салоне самолета можно перевозить небольших собак и кошек при условии, что их вес вместе с переноской не превышает 12 килограммов. По ее словам, у каждой авиакомпании могут различаться требования.

До этого замгендиректора Федеральной пассажирской компании Станислав Зотин заявил, что с 1 января 2025 года пассажиры поездов могут провозить своих домашних животных в купе повышенной комфортности без необходимости выкупа всех мест. В ФПК добавили, что регламент разрешает перевозить лишь мелких животных в переносках.