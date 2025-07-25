Упавшего в открытый люк кота спасли в Петербурге

Упавшего в открытый люк кота спасли в Петербурге

В Санкт-Петербурге спасли кота, который упал в открытый люк, пишет Neva.Today со ссылкой на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Инцидент с животным произошел на территории Нахимовского военно-морского училища.

Кот свалился в люк на Петроградской набережной. На помощь к животному незамедлительно прибыли сотрудники городского «Водоканала».

Специалисты достали кота из западни, накормили его, а после доставили к ветеринарам для осмотра. В училище предположили, что питомца кто-то потерял. Потенциальных хозяев кота призвали обращаться напрямую в учебное заведение.

Ранее в селе Мысхако под Новороссийском спасли кота, чья голова застряла в бетонном заборе. На помощь животному пришли спасатели. Их вызвали местные жители, которые услышали жалобное мяуканье.