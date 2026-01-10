Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:23

В Иране во время подавления протестов умерли 25 правоохранителей

В Иране сообщили о гибели 25 правоохранителей во время протестов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По меньшей мере 25 сотрудников правоохранительных органов Ирана погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в различных частях страны, передает агентство Tasnim. Только 10 января стало известно об убийствах 15 силовиков в провинциях Фарс, Кум и Хорасан-Резави.

В период с 3 по 9 января иранские власти сообщали о гибели более десяти сотрудников силовых структур. Среди жертв числится прокурор города Эсферайен, а нападения на представителей власти зафиксированы в Тегеране, Иламе, Керманшахе и Северном Хорасане.

Масштаб потерь среди силовиков подтверждается сводками иранских государственных медиа, освещающих агрессивные действия погромщиков. Официальные источники подчеркивают, что вооруженные столкновения и нападения на правоохранителей происходят сразу в нескольких ключевых регионах Исламской Республики.

Тем временем появилась информация, что в шести тегеранских больницах зарегистрирована смерть как минимум 217 человек. Если данные о количестве жертв подтвердятся, это может спровоцировать усиление репрессий на фоне практически полного отключения интернета и мобильной связи.

Иран
полиция
протесты
погибшие
