Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 18:48

Водный детокс: очистка организма после застолий за 24 часа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если после праздничных застолий организм сигнализирует о перегрузке, а тело чувствует тяжесть и отечность, идеальным решением станет разгрузочный день на воде. Эта практика — не просто отказ от пищи, а целенаправленный и мягкий детокс, который позволяет за 24 часа мягко очистить внутренние системы, перезапустить метаболизм и эффективно вывести лишнюю жидкость, даря быстрое ощущение свежести и облегчения.

В основе этого метода лежит простое, но строгое правило: на протяжении всего дня следует употреблять исключительно чистую, негазированную воду в объеме не менее двух литров. Для придания напитку приятного оттенка вкуса и дополнительного тонизирующего эффекта можно добавить в стакан одну тонкую дольку свежего лимона, однако без сахара, меда или других добавок.

Все количество воды необходимо равномерно распределить на шесть — восемь приемов, делая небольшие глотки в течение дня, чтобы не перегружать почки и обеспечить постепенное насыщение клеток влагой. В этот день рекомендуется отказаться от любой твердой пищи, а также избегать интенсивных физических нагрузок, отдавая предпочтение спокойным прогулкам.

Таким образом, однодневный водный детокс становится не испытанием, а мудрой паузой, которая способствует деликатному очищению кишечника, нормализации водно-солевого баланса и снятию отеков.

Ранее мы поделились рецептом форели в фольге.

вода
похудение
детокс
диеты
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый прослушиваемый женский хит в истории
Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок
Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы
На «Шерегеше» закрылся бар, где отравились туристы
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках
Власти раскрыли детали очередной атаки на Белгородскую область
Крупный американский инвестор счел Венесуэлу непривлекательной для бизнеса
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Водный детокс: очистка организма после застолий за 24 часа
Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током
«Страна рыдала бы»: Сухоруков о сценарии «Брата-3» без Бодрова
Ультиматум Медведева с «Орешником» привел Запад в ужас
Аэропорты Москвы приняли тысячу рейсов после погодного коллапса
В России рассказали, что нужно обязательно сделать жертвам фишинга
Странное ДТП парализовало движение в Москве
Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю в Москве
В Москве обнаружили тело рэпера Shumak
В Госдуме заявили о нежелании Путина «осчастливить» Трампа
Стало известно о предстоящем походе Трампа к врачу
Стало известно, почему американцы не торопятся добывать ресурсы на Украине
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.