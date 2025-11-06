Оверчук: начало ж/д перевозок из РФ в Армению сделает рынки ЕАЭС доступнее

Начало железнодорожных перевозок из России в Армению через Азербайджан позволит сделать рынки Евразийского экономического союза более доступными, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, это событие имеет важное значение для установления мира в регионе.

Впервые с момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами, — отметил Оверчук.

Кроме того, по словам вице-премьера, железнодорожное сообщение способствует региональной стабильности, экономическому развитию всех стран региона и переходу от противостояния к диалогу.

Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно — один из самых важных символов жизни и созидания, — подытожил Оверчук.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что российские железные дороги организовали первую поставку российского зерна в Армению через территорию Азербайджана. Более 1 тыс. тонн пшеницы отправились со станции Димитровград в Ульяновской области на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги. Всего 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу.