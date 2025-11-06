Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом Россия отправила первую партию зерна в Армению через Азербайджан

Российские железные дороги организовали первую поставку российского зерна в Армению через территорию Азербайджана, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Партия пшеницы объемом более тысячи тонн отправилась со станции Димитровград в Ульяновской области и направляется на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

РЖД организовали отправку более 1 тыс. тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению. 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу, — сказано в публикации.

Отмечается, что зерно провезли по маршруту, который не использовался с 90-х годов. До конца января 2026 года планируется отправить дополнительно 132 вагона с зерновыми грузами, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в условиях сокращения экспортных поставок зерна Министерство сельского хозяйства России намерено ужесточить контроль качества продукции. Предлагается восстановить плановые проверки крупных элеваторов, освобожденных от них после реформы 2021 года.