Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 04:38

Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом

Россия отправила первую партию зерна в Армению через Азербайджан

Грузовой поезд Грузовой поезд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские железные дороги организовали первую поставку российского зерна в Армению через территорию Азербайджана, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Партия пшеницы объемом более тысячи тонн отправилась со станции Димитровград в Ульяновской области и направляется на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

РЖД организовали отправку более 1 тыс. тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению. 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу, — сказано в публикации.

Отмечается, что зерно провезли по маршруту, который не использовался с 90-х годов. До конца января 2026 года планируется отправить дополнительно 132 вагона с зерновыми грузами, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в условиях сокращения экспортных поставок зерна Министерство сельского хозяйства России намерено ужесточить контроль качества продукции. Предлагается восстановить плановые проверки крупных элеваторов, освобожденных от них после реформы 2021 года.

зерно
РЖД
Армения
Азербайджан
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом
Юрист ответил, как общепиту соблюдать новые правила выдачи кассовых чеков
Появились новые подробности о послании президента Федеральному собранию
Названы главные преимущества дома перед квартирой
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Стало известно о массированной атаке ВСУ на Волгоградскую область
«Прошлогодние идеи»: военэксперт о бесполезности срочных контрактов в ВСУ
Детские сим-карты: зачем их могут ввести, все плюсы и минусы
Еще два российских аэропорта приостановили свою работу
Ночное небо Москвы озарила таинственная вспышка
Три российских аэропорта начали работать в особом режиме
Россиянам объяснили, являются ли сплетни на работе грехом
В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ
Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях
Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда
«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома
Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине
Российские военные заявили о скором освобождении Купянска
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.