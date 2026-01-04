Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 09:56

Министр сельского хозяйства РФ заявила о высоком качестве российского зерна

Оксана Лут Оксана Лут Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Зерно, выращиваемое в России, ценится во всем мире за его высокое качество, рассказала РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. По ее словам, ожидаемый объем экспорта зерновых в этом сезоне оценивается в 53–55 млн тонн. Тем не менее международная торговля может пострадать из-за обильного урожая в других государствах.

С точки зрения качества весь мир оценивает наше зерно очень высоко, — прокомментировала эксперт.

Также Лут отметила, что с 15 февраля по 30 июня правительство России ввело ограничение на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Квота составляет 20 млн тонн.

По прогнозам, в этом году будет собрано 137 млн тонн урожая. Министр отметила, что потенциал по экспорту может быть выполнен.

Ранее сообщалось, что экспорт химической продукции и зерна из России значительно вырастет к 2040 году. Поставки товаров химической промышленности увеличатся на 95,8% по сравнению с уровнем 2025 года, а объем экспорта зерна достигнет 101,2 млн тонн. Также прогнозируется рост экспорта цветных металлов на 62,2%.

