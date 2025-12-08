ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:47

В России спрогнозировали сильнейший рост экспорта ряда товаров

ЦЭИ: экспорт химических товаров из России вырастет почти вдвое к 2040 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экспорт химической продукции и зерна из России продемонстрирует наиболее значительный рост к 2040 году, следует из совместного доклада Центра экономики инфраструктуры и ГК «Дело». Согласно прогнозу, поставки товаров химической промышленности увеличатся на 95,8% по сравнению с уровнем 2025 года, передает РБК.

При этом объем экспорта в натуральном выражении вырастет с 10,4 до 20,4 млн тонн. На втором месте по темпам роста находятся зерновые, отгрузки которых увеличатся на 73,5% за аналогичный период.

Прогнозируется, что экспорт зерна достигнет 101,2 млн тонн к 2040 году. Третье место в рейтинге занимают цветные металлы, поставки которых должны вырасти на 62,2%.

Согласно исследованию, нынешние товары — лидеры российского экспорта сохранят свои объемы поставок. Таким образом, структура внешней торговли дополнится новыми перспективными направлениями, а не изменится кардинально.

Ранее Bloomberg и Reuters сообщали, что Россия отправила в Китай партию сжиженного природного газа с терминала, который находится под американскими санкциями. Агентства фиксируют первую такую поставку после включения объекта в санкционный список OFAC в январе 2025 года.

Россия
зерно
экспорт
химия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Путин призвал поддерживать отцовство в России
ЦБ защитит деньги россиян. Все вклады привяжут к ИНН: что это значит
Российский генерал раскрыл карты Сырского по пополнению украинской армии
В Московской области на 18% снизилось потребление алкоголя
«Чем больше — тем лучше»: Путин описал принцип оказания помощи семьям
Ученые выделили ДНК домашней козы из кожи эпохи неолита
Врач предостерегла россиян от употребления овощей на завтрак
В Госдуме высказались об идее ввести единый стандарт по воспитанию детей
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.