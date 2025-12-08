В России спрогнозировали сильнейший рост экспорта ряда товаров ЦЭИ: экспорт химических товаров из России вырастет почти вдвое к 2040 году

Экспорт химической продукции и зерна из России продемонстрирует наиболее значительный рост к 2040 году, следует из совместного доклада Центра экономики инфраструктуры и ГК «Дело». Согласно прогнозу, поставки товаров химической промышленности увеличатся на 95,8% по сравнению с уровнем 2025 года, передает РБК.

При этом объем экспорта в натуральном выражении вырастет с 10,4 до 20,4 млн тонн. На втором месте по темпам роста находятся зерновые, отгрузки которых увеличатся на 73,5% за аналогичный период.

Прогнозируется, что экспорт зерна достигнет 101,2 млн тонн к 2040 году. Третье место в рейтинге занимают цветные металлы, поставки которых должны вырасти на 62,2%.

Согласно исследованию, нынешние товары — лидеры российского экспорта сохранят свои объемы поставок. Таким образом, структура внешней торговли дополнится новыми перспективными направлениями, а не изменится кардинально.

