26 ноября 2025 в 14:09

В российском регионе сухогруз-гигант сел на мель

Перевозивший 2000 тонн зерна сухогруз сел на мель в Волгоградской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Судно «Капитан Баляхин» с грузом зерна объемом 2000 тонн село на мель в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в акватории Карповского водохранилища.

Сухогруз совершал рейс из Казани в Ростов-на-Дону. По имеющейся информации, запасов питьевой воды и продовольствия на борту достаточно для обеспечения экипажа на период до пяти суток.

Ранее приостановило работу морское пассажирское сообщение в Севастополе. Согласно информации, распространенной городским департаментом транспорта, для обеспечения перевозок людей между Северной стороной и центральной частью города местные власти запустили специальные автобусные маршруты.

До этого в акватории Черного моря произошло затопление грузового судна Eileen, экипаж которого состоял из граждан Украины. Все 10 моряков, находившихся на борту, были успешно эвакуированы. Корабль следовал по маршруту из Турции на Украину и затонул на расстоянии 260 километров от болгарского порта Варна. В проведении спасательной операции участвовали службы Болгарии, Турции и Румынии.

