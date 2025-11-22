Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу Работа морского транспорта в Севастополе была приостановлена

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу, передает РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта. Для перевозки людей между Северной стороной и центром города власти организовали автобусное сообщение.

Морской пассажирский транспорт приостановил движение, — говорится в сообщении.

