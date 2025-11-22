Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 10:36

Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу

Работа морского транспорта в Севастополе была приостановлена

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу, передает РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта. Для перевозки людей между Северной стороной и центром города власти организовали автобусное сообщение.

Морской пассажирский транспорт приостановил движение, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе УПРДО «Северо-Запад» сообщили о перекрытии движения на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. Причиной послужило опрокидывание грузовой машины. На месте происшествия работали сотрудники дорожных и аварийных служб, которые занимались ликвидацией последствий инцидента.

Кроме того, исполняющий обязанности заместителя директора департамента Минтранса России Николай Чередниченко сообщил о подготовке ведомством поправок к ПДД. В ходе круглого стола в Совете Федерации он пояснил, что проект вводит новые критерии для категорирования средств индивидуальной мобильности. Устройства с мощностью более 0,25 кВт будут приравнены к мопедам, а менее мощные — к электросамокатам.

