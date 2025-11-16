В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика

Движение автомобильного транспорта по участку федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области перекрыто после того, как там перевернулся грузовой автомобиль, сообщили в пресс-службе учреждения УПРДО «Северо-Запад». На месте работают специалисты дорожных и оперативных служб, последствия ДТП устраняются.

Закрыто движение автотранспорта. Причина: устранение последствий ДТП, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии повреждена опора автоматизированной системы управления движением. При этом никто из водителей и пассажиров не пострадал. Движение транспорта перекрыто в оба направления.

Ранее авария на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе на время почти парализовала движение. Автомобильная пробка растянулась на 2,5 километра. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого в Челябинске автобус наехал на препятствие и врезался в опору моста. Госпитализированы 12 человек, из них один ребенок.