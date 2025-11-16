ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД В Москве на внешней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП

Авария на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе на время почти парализовала движение, заявили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Отмечается, что автомобильная пробка растянулась на 2,5 километра.

На внешней стороне 76-го км МКАД (в районе Ленинградского шоссе) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города, — подчеркнули в ведомстве.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Позднее в дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП восстановлено, поэтому водителям не придется выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего уточняются.

