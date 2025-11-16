Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 11:25

ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД

В Москве на внешней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Авария на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе на время почти парализовала движение, заявили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Отмечается, что автомобильная пробка растянулась на 2,5 километра.

На внешней стороне 76-го км МКАД (в районе Ленинградского шоссе) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города, — подчеркнули в ведомстве.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Позднее в дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП восстановлено, поэтому водителям не придется выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса № 675, который вечером 15 ноября попал в страшное ДТП под Кунгуром в Пермском крае, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По словам предпринимателя, обслуживающего данный маршрут, это хорошо зарекомендовавший себя водитель, который работает в отрасли больше 15 лет.

До этого большегруз столкнулся с двумя другими грузовиками на трассе Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области. Водитель вылетел на встречную полосу, где врезался сначала в одну фуру, а потом в другую. Виновник аварии погиб на месте.

