Раскрыто состояние водителя, попавшего в смертельное ДТП под Кунгуром 59.RU: попавший в ДТП под Кунгуром водитель автобуса находится в больнице

Водитель автобуса № 675, который вечером 15 ноября попал в страшное ДТП под Кунгуром в Пермском крае, находится в крайне тяжелом состоянии, заявил в беседе с 59.RU предприниматель Олег Ильин, обслуживающий этот маршрут. По его словам, это хорошо зарекомендовавший себя водитель, который работает в отрасли больше 15 лет.

Он в больнице, в крайне тяжелом состоянии, но стабильный. Хороший зарекомендовавший себя водитель, больше 15 лет работает в отрасли. За этой машиной он был закреплен, знал ее хорошо, — подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что авария с участием микроавтобуса «Соболь» с пассажирами произошла в Кунгурском муниципальном круге в районе деревни Черепахи. По предварительным данным, водитель автобуса, выехав на встречную полосу, столкнулся с большегрузом. В результате семь человек погибли, 12 пострадали.

До этого пятеро детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области, в районе Миасского городского округа. Всего в автобусе находились 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт.