Восемь поездов «Таврия» задерживаются из-за ЧП под Ростовом

Поезда в Симферополь и из Симферополя опаздывают из-за происшествия на Северо-Кавказской железной дороге в Ростовской области, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». По данным источника, восемь пассажирских поездов «Таврия», курсирующих между Крымом и крупными городами России, задерживаются в пути.

Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются восемь поездов «Таврия», — говорится в сообщении.

По данным перевозчика, к семи составам, задержанным ранее, добавился поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 27 декабря. Его опоздание составляет около 1,5 часа. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива всего было задержано 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути.

