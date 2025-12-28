Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 15:40

Восемь поездов «Таврия» задерживаются из-за ЧП под Ростовом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Поезда в Симферополь и из Симферополя опаздывают из-за происшествия на Северо-Кавказской железной дороге в Ростовской области, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». По данным источника, восемь пассажирских поездов «Таврия», курсирующих между Крымом и крупными городами России, задерживаются в пути.

Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются восемь поездов «Таврия», — говорится в сообщении.

По данным перевозчика, к семи составам, задержанным ранее, добавился поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 27 декабря. Его опоздание составляет около 1,5 часа. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива всего было задержано 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути.

Ранее в американском штате Вайоминг порывы ветра скоростью до 231 км/ч опрокинули грузовой поезд с углем. В результате схода с рельсов перевернулось 40 вагонов, при этом сам локомотив не пострадал. Причины аварии не раскрываются.

поезда
аварии
железные дороги
Симферополь
