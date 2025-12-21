Грузовой поезд проиграл битву с ветром и «прилег» В Вайоминге ветер опрокинул 40 вагонов грузового состава

Мощный ветер, порывы которого достигали 231 км/ч, опрокинул грузовой поезд в американском штате Вайоминг, передает Cowboy State Daily. Местные жители связывают инцидент со стихией, однако официальные выводы о причинах аварии пока не обнародованы.

Сошедший с рельсов состав перевозил уголь, говорится в материале. В результате происшествия было опрокинуто 40 вагонов, при этом локомотив не пострадал.

Ранее в Бразилии мощный ураган с порывами до 90 км/ч повалил 24-метровую копию статуи Свободы, установленную на парковке у крупного магазина Havan. Сообщений о пострадавших в результате данного инцидента не поступало.

Кроме того, во время урагана в Волгограде произошло падение нескольких деревьев, однако, по словам местных жителей, им удалось избежать повреждений. В регионе действует желтый уровень погодной угрозы, а скорость порывов ветра доходит до 28 м/с.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о приближении сильного циклона к нескольким дальневосточным регионам. По его прогнозу, в выходные дни на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области пройдут мощные метели с ураганным ветром.