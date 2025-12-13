Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:26

На российский город обрушился ураган

В Волгограде из-за штормового ветра обрушились деревья

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
В Волгограде во время урагана рухнули несколько деревьев, передает «Блокнот Волгоград». Жители сообщают, что им чудом удалось избежать травм.

В регионе введен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают скорости 28 метров в секунду.

Так, на улице Таращанцев, у дома 34, большое дерево упало на проезжую часть, чуть не задев проезжающий автомобиль. На улице Елецкой, возле дома № 151, также зафиксировано падение дерева. Жители утверждают, что ранее они сообщали о плохом состоянии растения, но проблема так и осталась нерешенной.

В Красноармейском районе тополь упал у дома № 41 на проспекте Героев Сталинграда. Другие деревья у многоквартирных домов находятся в аварийном состоянии. Также не выдержали ветра деревья на проспекте Ленина вблизи остановки «Комсомольская».

Жители дома № 7 по улице Дзержинского боятся за свою безопасность из-за дерева, кору которого прогрызли грызуны. Они просили коммунальщиков спилить дерево, но этого не сделали.

Ранее сообщалось, что мощный циклон приближается к регионам Дальнего Востока. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области в выходные ожидаются сильные метели и ураганный ветер. Жителям этих регионов следует подготовиться к крайне неблагоприятным погодным условиям.

